تحديد موعد أول كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

حددت رابطة الدوري الإسباني موعد السادس والعشرين من الشهر القادم لإقامة لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ضمن المرحلة العاشرة من الليغا.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" التي أكدت أن الرابطة استقرت على إقامة المباراة في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت إسبانيا.

وسيخوض البارسا المباراة بيوم راحة أقل من منافسه ريال الذي سيسافر لخوض اللقاء على ملعب كامب ناو معقل الفريق الكتالوني حيث سيتواجد أبناء يوهان كرويف في براج لمواجهة سلافيا بدوري أبطال أوروبا.

وكان الفريقين قد خاضا من قبل مواجهة وحيدة ظهراً في السنوات الماضية كانت في ديسمبر 2017 عندما حقق برشلونة الفوز بثلاثة أهداف نظيفة خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ويحتل برشلونة في الوقت الحالي المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد 10 نقطة ومهدد بالتراجع عقب انتهاء لقاءات المرحلة.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث وله مباراة سيخوضها أمام نظيره أوساسونا ضمن لقاءات المرحلة السادسة التي انطلقت الثلاثاء.