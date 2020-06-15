تحديد موعد انطلاق الموسم القادم في إيطاليا

كشفت تقارير عن الموعد الجديد الذي سينطلق فيه الموسم القادم من الدوري الإيطالي، والذي سيشهد تأخيراً كبيراً عن التوقيت المعتاد بسبب التوقف الحالي لبطولة هذا الموسم.

وتوقف الدوري الإيطالي قرابة ثلاثة أشهر بعد نكبة فيروس كورونا، وإن كانت المنافسات قد عادت هذا الأسبوع بمنافسات كأس إيطاليا.

وذكرت "سبورت إيطاليا" أنه تم تحديد موعد 12 من سبتمبر القادم لانطلاق منافسات السيري آ من جديد بعد انتهاء الموسم الجاري مطلع أغسطس.

ويبدأ الدوري في المعتاد خلال الأسبوع الثالث من أغسطس، لكن الارتباك الحالي وامتداد المسابقة حتى أشهر الصيف أجبر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على الموعد الجديد.

وسيتم الإعلان رسمياً عن الموعد بعد الاجتماع المقرر لرابطة الدوري مع مسؤولي الاتحاد الإيطالي، ويتبقى فقط مناقشة شكل المنافسة في ظل ضغط الرزنامة.

وأوضحت وسائل إعلامية أنه من ضمن المقترحات أن يتم إقامة الدوري على شكل مجموعتين في حال ضيق الوقت، لتزامنها مع بطولات قارية.

وسيشهد الموسم القادم ازدحاماً مع بين الدوريات والكؤوس المحلية، والالتزامات القارية، سواء للأندية أو المنتخبات المرتبطة بكأس أوروبا وتصفيات المونديال.