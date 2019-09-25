تحديد موعد عودة رونالدو للملاعب

غاب كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس عن مباراة فريقه الأخيرة أمام بريشيا، أمس الثلاثاء، والتي انتهت بفوز البيانكونيري (2-1)، لحساب المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي، بسبب مشاكل عضلية بسيطة.

وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن البرتغالي سيستأنف تدريباته مع بقية المجموعة، اليوم الأربعاء حتى يكون جاهزاً للمشاركة في المباراة المقبلة.

وأضافت أن "صاروخ ماديرا" يعرف طريقة واحدة فقط للعودة إلى مستواه، وهي البدء في التهديف مرة أخرى، حتى يكون اللاعب الأفضل على الإطلاق، كما قال في أحد حواراته الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرصة رؤية رونالدو في مباراة يوفنتوس القادمة أمام سبال كبيرة للغاية.

ويحتل يوفي حالياً المركز الأول في الدوري الإيطالي مؤقتاً برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن إنتر ميلان، الذي يستعد لمواجهة لاتسيو ضمن المرحلة الخامسة.