تحرك إماراتي لشراء نادي مرسيليا

كشفت تقارير فرنسية عن مفاوضات إماراتية لشراء مرسيليا من مالكه خلال الأسابيع الماضية بعد تأزم وضع النادي المادي.

ويعاني مرسيليا مع المالك الأميركي فرانك ماكورت الذي اشتراه عام 2016، وفشل حتى الآن في إعادته لمكانته على قمة الكرة الفرنسية.

وقال موقع "سوكر لينك" أن ماكورت دخل في مفاوضات مع مجموعة إماراتية لم يتم الكشف عن اسمها خلال الأسابيع الماضية لبيع النادي.

ويعاني مرسيليا من قيود قواعد اللعب النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وذلك ما دفع ماكورت للتحرك نحو بيع النادي.

ويحتل مرسيليا حالياً المرتبة الثامنة في الدوري الفرنسي برصيد 13 نقطة بعد مرور 9 مراحل.