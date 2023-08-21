تحرك الأهلي السعودي لضم تشالهانوغلو يقلق إنتر ميلان

تخشى إدارة إنتر ميلان خسارة النجم الدولي التركي هاكان تشالهانوغلو المطلوب من قبل الأهلي السعودي هذا الصيف.

وكشفت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية الصادرة من تورينو أن مسؤولي النيراتزوري يدركون تماما إمكانية رحيل لاعب خط الوسط صوب الدوري السعودي الذي اجتذب العديد من النجوم العالميين خلال الأشهر الماضية.

ويخشى إنتر ألا تتوفر لديه فرصة ضم بديل لتشالهانوغلو بحال بيعه للأهلي نظرا لاقتراب إغلاق نافذة الانتقالات في أوروبا مقارنة بالسعودية.

ويغلق السوق الصيفي في إيطاليا أبوابه مع انتهاء الشهر الجاري، فيما يمتد حتى العشرين من شهر سبتمبر القادم في السعودية.

وشارك تشالهانوغلو البالغ من العمر 29 عاما مع إنتر في 96 مباراة بجميع المنافسات حتى الآن منذ وصوله قادماً من الغريم أي سي ميلان في عام 2021.

ويرتبط التركي بعقدٍ يمتد حتى صيف عام 2027 وتبلغ قيمته حوالي 40 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت".