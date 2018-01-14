تحقيق ضريبي في دفعات من برشلونة لمؤسسة ميسي

تجري سلطات الضرائب الإسبانية، تحقيقاً فيما إذا كانت دفعات مالية من نادي برشلونة إلى المؤسسة الخيرية التابعة لنجمه ليونيل ميسي قد شكلت غطاءً لعمليات تهرب ضريبي.

وقالت صحيفة “إل موندو” الإسبانية أن البارسا قدم للمؤسسة 12,7 مليون يورو على الأقل خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2016.

وأشارت إلى أن هذه الدفعات شكلت ما نسبته 71,5 بالمائة من عائدات المؤسسة بين عامي 2013 و2016، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

يذكر أن المؤسسة بدأت نشاطها عام 2007، إلا أن تسجيلها رسمياً لم يحصل قبل عام 2013.

وتشتبه سلطات الضرائب بأن الدفعات التي حولها النادي إلى المؤسسة بين 2010 و2013، قد تكون إحدى وسائل التهرب الضريبي، أو جزءاً من راتب ميسي مموهاً كمساعدة خيرية.

وبموجب قوانين الضرائب الإسبانية، يستفيد برشلونة من خفض 35 بالمائة على الضريبة التجارية وضريبة الدخل، على الأموال التي يقدمها كمساعدات خيرية.

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إلا أن هذه الدفعات أثارت شبهة السلطات الإسبانية التي بدأت في يناير 2016، التحقيق بما إذا كانت هذه الأموال جزءاً من راتب ميسي.

وقام المحققون بزيارة مقر نادي برشلونة أكثر من مرة.

وقالت “إل موندو” أن برشلونة قام بعد بدء التدقيق الرسمي لسلطات الضرائب، بتعديل بشأن هذه الدفعات، وبدلاً من الاستفادة من الخصم الضريبي، بات يدفع الضريبة كاملة عليها، ونسبتها 45 بالمائة.

وذكرت الصحيفة أن البارسا طلب من ميسي “تسوية الوضع القانوني للدفعات المالية لمؤسسته” في أعقاب فتح تحقيق بحقه في قضية تهرب ضريبي بقيمة 4,1 ملايين يورو، أدين فيها ووالده عام 2016.

ويأتي هذا التقرير غداة كشف كونسورتيوم من الصحفيين الاستقصائيين، أن ميسي يحصل على عائدات سنوية تفوق 100 مليون يورو من برشلونة بموجب عقده الجديد معه، الموقع في نوفمبر الماضي، والذي من المقرر أن يبقيه مع النادي الكتالوني حتى 2021.