تحول مفاجىء في مستقبل راكيتيتش مع برشلونة

كشفت إحدى الصحف المقربة من برشلونة، عن آخر مستجدات مستقبل لاعب الوسط إيفان راكيتيتش بعد عودته مؤخرًا للتشكيلة الأساسية.

وأشارت صحيفة "سبورت"، إلى أن الدولي الكرواتي كان على وشك مغادرة كامب ناو في السوق الصيفي الأخير، لولا تمسكه بالبقاء مع النادي لأطول فترة ممكنة.

ودفع وصيف بطل العالم ثمن قراره، بالجلوس فترة طويلة على مقاعد البدلاء، بدأت منذ آواخر أغسطس إلى أن استفاق من سباته العميق في المباريات الماضية.

وقالت الصحيفة، أن وضع نجم إشبيلية السابق مع البارسا تغير من النقيض إلى النقيض، بعد ظهوره اللافت في آخر 3 انتصارات تحققت على حساب بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد ومايوركا، الأمر الذي جعل نظرة إيرنيستو فالفيردي والإدارة تتغير نحوه.

ووفقاً لنفس المصدر، فإن صاحب الـ 31 عاماً لم يعد معروضاً للبيع في يناير، وذلك بعد الإضافة الهائلة التي قدمها للوسط إلى جانب فرينكي دي يونغ وسيرجيو بوسكيتس في المباريات الثلاث الماضية.

ولفت التقرير إلى أن الاتزان والعدوانية التي أضافها راكيتيتش للوسط بعد عودته للتشكيلة الأساسية، جعلت النادي يصرف النظر عن فكرة بيعه في السوق الشتوي، رغم أنه كان مرشحاً فوق العادة للخروج من كامب ناو هذا الشتاء، لصعوبة موافقته على وضعه السابق.

وتأتي هذه الأنباء بعد 24 ساعة من التصريحات التي أدلى بها الرئيس جوسيب ماريا باروتوميو عن تمسك الإدارة بكل اللاعبين، بما فيهم راكيتيتش المرتبط مستقبله بأكثر من نادٍ إيطالي أبرزهم إنتر ويوفنتوس.