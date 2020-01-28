تحول مفاجىء في مستقبل سانشيز مع مانشستر يونايتد

كشفت تقارير بريطانية عن تحول مفاجئ في مستقبل أليكسيس سانشيز مع مانشستر يونايتد بعد انتهاء فترة إعارته لإنتر.

وانتقل الدولي التشيلي إلى النيراتزوري الصيف الماضي على سبيل الإعارة، ومع ذلك لم يشارك مع فريق المدرب أنتونيو كونتي سوى في سبع مباريات، بعد تعرضه لإصابة سيئة بداية الموسم.

وكانت أغلب التوقعات تستبعد عودة سانشيز إلى الشياطين الحمر مرة أخرى، إلا أن صحيفة "دايلي ستار"، علمت من مصدر مقرب من المدير التنفيذي إد وودوارد، أن النادي الإنجليزي ينوي منح مهاجمه فرصة أخرى.

ويرتبط صاحب الـ 31 عاماً بعقد مع يونايتد يمتد حتى صيف 2022، ووفقاً للتقرير، فإن المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير، على استعداد لتقديم كل الدعم للاعبه المعار، ليقدم أفضل ما لديه للفريق بعد عودته من إيطاليا.

ولم يحقق مهاجم برشلونة السابق، النجاح المنتظر منه مع مانشستر يونايتد على مدار 18 شهراً، اكتفى خلالها بتسجيل خمسة أهداف من مشاركته في 45 مباراة في مختلف المسابقات.

ووصل التشيلي إلى أولد ترافورد في شتاء 2018 في صفقة تبادلية مع آرسنال، بموجبها ذهاب هنريك مخيتاريان إلى الغانرز.

وتعرض النجم اللاتيني لانتقادات لاذعة من قبل وسائل الإعلام ومشجعي مانشستر يونايتد، نظراً للمستوى المتواضع الذي كان يقدمه، مقارنة بالراتب السنوي الضخم الذي كان يتقاضاه من النادي، والذي يتخطى حاجز الـ 12 مليون جنيه استرليني سنوياً.