تخفيض الرواتب في برشلونة يهدد بأزمة داخلية جديدة

كشفت تقارير عن محاولات إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو تخفيض أجور العاملين واللاعبين في النادي مجدداً خلال الأيام القادمة.

وتوصلت إدارة البارسا لاتفاق سابق مع اللاعبين على تخفيض رواتبهم خلال فترة توقف المسابقات بسبب جائحة كورونا.

ويواجه بارتوميو أزمة قد تحرمه من الاستمرار في رئاسة النادي في ظل نجاح حملة حجب الثقة ووصول عدد التوقيعات المطالبة بالإطاحة به لأكثر من 15% من نسبة من يحق لهم التصويت في الانتخابات.

وقالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن بارتوميو يحاول الاتفاق مع اللاعبين والعاملين على خصم 30% من رواتبهم خلال الفترة القادمة ويرغب في إنهاء الأمر بين 20 و22 من الشهر الجاري.

وفي حال لم تنجح الإدارة في التوصل لاتفاق، سيتم خصم الرواتب بداية من 5 نوفمبر وذلك لتوفير بعض الأموال تماشياً مع خسائر جائحة كورونا.

وقد يتم تصعيد الأمر إلى القضاء، إذ يرفض قطاع كبير من العاملين تخفيض الأجور مما قد يجعل الحل الوحيد لمنع الإدارة من تطبيق القرار باللجوء إلى المحكمة، خاصة وأن رواتب العمال لا تمثل أكثر من 3% من ميزانية النادي.

كما أن الإدارة لن تستثني اللاعبين من خفض الرواتب مما يهدد بأزمة جديد بينهم وبين بارتوميو.

يذكر أن إدارة برشلونة اعترفت بوصول الدين العام للنادي إلى 488 مليون يورو وأن الميزانية تراجعت بقيمة 192 مليون يورو مقارنة بالعام الماضي.