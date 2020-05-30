تدريبات برشلونة الأكثر مشاهدة عبر يوتيوب

اتجهت حسابات بعض الأندية الأوروبية الكبيرة عبر منصة يوتيوب إلى بث التدريبات بعد استئناف النشاط الرياضي استعداداً لعودة المباريات.

وحظيت تدريبات برشلونة بالتفاعل الأكبر حيث بلغت المشاهدات 4.3 مليون، فيما جاء ريال مدريد ثانياً بـ 2.4 مليون.

أما حساب بايرن ميونيخ ورغم أنه أول من بث التدريبات، إلا أن المشاهدات وصلت إلى 1.8 مليون فقط، فيما لم تتجاوز مشاهدات تدريبات الفرق الإنجليزية المليون من واقع اكتفائها بتدريب أو اثنين.