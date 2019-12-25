تراجع القيمة السوقية لنجوم عالميين

لم يكن عام 2019 جيداً على بعض نجوم كرة القدم، بعدما تراجعت القيمة السوقية لعدد كبير منهم، وأبرزهم فيليبي كوتينيو وغاريث بايل.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن نجم بايرن ميونيخ المعار من برشلونة، خسر نصف قيمته السوقية، إذ تراجعت إلى 60 مليون جنيه استرليني، بينما حل لاعب ريال مدريد مارسيلو في المركز الثاني، حيث تراجعت قيمته إلى 17 مليون جنيه، خاسراً 43 مليوناً.

وفي برشلونة، خسر إيفان راكيتيتش 34 مليون جنيه من قيمته، وأصبح يقدر بـ 21 مليوناً، فيما أصبحت قيمة سيرجيو بوسكيتس 30 مليوناً، بتراجع 34 مليوناً.

أما في ريال مدريد، فتراجعت قيمة ماركو آسينسيو وبايل 34 مليوناً، ليقدر كل منهما بـ 34 مليون جنيه.