تراجع سعر كوليبالي يشجع مانشستر يونايتد على ضمه

أكدت تقارير إيطالية أن سعر كاليدو كوليبالي مدافع نابولي تراجع ليصل إلى قرابة 45 مليون يورو.

وارتبط الدولي السنغالي بانتقال محتمل إلى مانشستر يونايتد، كما كشفت وسائل الإعلام عن سعي بايرن ميونيخ وليفربول لضمه خلال الفترة الأخيرة أيضاً.

ويبدو أن موسم نابولي سيكون مخيباً للآمال نظراً لخروج الفريق من الدوري الأوروبي وكأس إيطاليا وتراجع فرصه في إنهاء موسمه المحلي ضمن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، مما يعني أن العديد من نجومه قد يرحلون خلال الصيف وعلى رأسهم كوليبالي.