كشف تقرير ألماني عن تراجع فرص تركيا في استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب أتاتورك الأولمبي.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير: "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بصدد التصديق على قرار نقل نهائي كأس دوري أبطال أوروبا من تركيا.

وقال التقرير أن القرار سببه تفشي كورونا في تركيا ورغبة رئيس الاتحاد أليكساندر تشيفرين، في تقليص ما تبقى من مباريات في البطولة، وإقامتها في مدينة أوروبية واحدة.

ونقلت "بيلد" عن مصدر قوله أن يويفا يميل إلى فكرة إقامة المباريات الأربع المتبقية على دور الــ 16 في مدينة لشبونة البرتغالية، وبالتحديد على ملعب دالوش، بعد ذلك ستستكمل الأدوار الإقصائية بداية من ربع النهائي بنظام المباراة الواحدة، وليس نظام الذهاب والإياب، وأيضاً على نفس الملعب؛ بدلاً من إلغاء نسخة 2019-2020.

ورفضت الصحيفة استبعاد سيناريو إقامة ما تبقى في الأبطال في مدينة فرانكفورت الألمانية أو العاصمة الروسية موسكو، للمنافسة القوية بينهما وبين الملعب الذي استضاف نهائي نفس البطولة عام 2014، حين توج ريال مدريد بلقبه العاشر بعد فوزه على جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-1.

وأوضحت "بيلد" أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيحسم ملف ملعب المباراة النهائية في اجتماعه المرتقب يوم 17 يونيو المقبل، وأيضاً الطريقة التي ستستكمل بها البطولة، بإقامة 4 مباريات في ربع النهائي ومباراتين في نصف النهائي، ثم النهائي بنظامه الطبيعي من مباراة واحدة.

يذكر أن آخر مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا استضافها ملعب أتاتورك الأولمبي، كانت ملحمة ليفربول وميلان عام 2005، التي حسمها الريدز بركلات الترجيح؛ لكن بعد عودة أسطورية، بتسجيل ثلاثة أهداف في غضون خمس دقائق، بعدما كان متأخراً بثلاثية نظيفة حتى بداية الشوط الثاني.