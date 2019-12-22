تراجع قيمة نيمار السوقية لأول مرة في مسيرته

سجلت قيمة النجم نيمار دا سيلفا السوقية هبوطاً للمرة الأولى في مشواره منذ 11 عاماً، وفقاً لأحدث إحصاءات موقع "ترانسفير ماركت".

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن القيمة السوقية للبرازيلي حافظت على الارتفاع المستمر منذ كان ضمن صفوف سانتوس، قبل انتقاله إلى برشلونة ومنه إلى باريس سان جيرمان.

وقال الموقع المتخصص في إعداد الإحصاءات المتعلقة بكرة القدم أن قيمة النجم البرازيلي السوقية وصلت إلى أعلى مستوياتها الصيف الماضي (180 مليار يورو).

وتابع "إلا أن ذلك تراجع الآن لأول مرة منذ 11 عاماً بواقع 20 مليون يورو، لتصل قيمته الحالية إلى 160 مليون يورو".

وتعرض نيمار منذ رحيله عن برشلونة في صيف 2017 للكثير من الأزمات، سواء البدنية أو من ناحية المستوى التقني، وكذلك التصادم مع إدارة سان جيرمان، الذي انتقل إلى صفوفه في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم حتى هذه اللحظة.

وأبرزت "آس" أن تراجع القيمة السوقية على "ترانسفير ماركت" يمكن أن يؤثر على صيت اللاعب، لا سيما مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية.

وكانت تقارير كثيرة تحدثت عن احتمال عودة اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً إلى فريقه السابق برشلونة، إلا أن والده صرح قبل أيام "أنه لا يعلم ما تحمله الأيام المقبلة"، مبيناً أن عقد ابنه مع النادي الفرنسي لا يزال سارياً.