تراجع قيم اللاعبين الـ 10 الأشهر 194 مليون جنيه بسبب كورونا

تراجعت القيمة السوقية للاعبي كرة القدم بعد توقف الدوريات، بسبب فيروس كورونا المستجد، خاصة بالنسبة للعشرة الكبار الذين تراجعت قيمتهم إلى 1.173 مليار جنيه من 1.367 مليار قبل مارس الماضي، أي بفارق 194 مليوناً وهو ما يفرض واقعاً جديداً في سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب تقرير لشركة KPMG المحاسبية نشرته صحيفة “ذا سن” البريطانية أن تراجع القيم وضح جلياً بالنسبة للاعبين الذين يحتلون المراكز العشرة الأولى، حيث كان أكثر المتضررين كليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، وليونيل ميسي، قائد برشلونة، فالأول تراجعت قيمته 21.5 في المئة، لتصل إلى 158 مليوناً، بدلاً من 200 مليون، فيما كان سيصل الرقم إلى 167 مليوناً في حال استكمل الدوري الفرنسي.

أما الثاني فبلغت نسبه تراجعه 27.5 في المئة لتبلغ 113 مليوناً، بدلاً من 156 مليوناً، لكن النسبة تحسنت قليلاً بعد قرار استئناف الدوري الإسباني، لتصل إلى 23.2 في المئة وهو ما منحه 6 ملايين إَضافية.

وقلص محمد صلاح مهاجم ليفربول الفارق بينه وبين ميسي من 18 مليوناً، قبل التوقف، إلى مليونين فقط، حيث تراجعت قيمة الجناح المصري فقط 15.6 في المئة.

أما آخر اللاعبين فهو ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، الذي خسر 12 مليوناً من قيمته السوقية (97 مليوناً) بنسبة تراجع بلغت 6.7 في المئة.