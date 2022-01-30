تراوري سعيد باللعب تحت إشراف تشافي في برشلونة

عبر الجناح الدولي الإسباني آداما تراوري عن سعادته بالرجوع إلى برشلونة قادماً من ولفرهامبتون خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

وتعاقد البارسا مع صاحب الـ 26 عاماً على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار شرائه بصورة نهائية مقابل 30 مليون يورو الصيف القادم.

وقال تراوري في تصريحات لقناة برشلونة الرسمية: "أتمنى أن استعيد ثقتي على أرض الملعب، هدفي النمو يوماً بعد يوم والتعلم من أسطورة مثل تشافي.

"أهم شيء هو التحدث إلى المدرب، حتى أعرف ما يتوقعه مني ومن هناك سأقدم كل ما بوسعي.

"أريد التطور والنمو بشكل يومي، هذا أهم شيء، لطالما قلت أن أي يوم يمر على آداما دون تعلم شيء يعد يوماً ضائعاً.

"الآن لدي فرصة العمل تحت إشراف مدرب عظيم فاز بالعديد من البطولات كلاعب، إنه أسطورة في نادينا.

"أقدر الثقة التي وضعت بي، وأتمنى أن أؤكد أنها كانت في محلها بما سأقدمه على أرض الملعب."