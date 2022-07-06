ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والجونة

فيما يلي استعراض لـ ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد نهاية مباراة الجونة وضيفه الأهلي التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف أمس الثلاثاء.

ترتيب الدوري المصري الممتاز:

1- الزمالك 51 نقطة من 23 مباراة.

2- بيراميدز 49 نقطة من 23 مباراة.

3- الأهلي 45 نقطة من 21 مباراة.

4- فيوتشر 39 نقطة من 23 مباراة.

5- سموحة 39 نقطة من 23 مباراة.

6- طلائع الجيش 36 نقطة من 23 مباراة.

7- البنك الأهلي 31 نقطة من 23 مباراة.

8- فاركو 30 نقطة من 23 مباراة.

9- الاتحاد السكندري 28 نقطة من 23 مباراة.

10- غزل المحلة 26 نقطة من 23 مباراة.

11- المصري البورسعيدي 26 نقطة من 23 مباراة.

12- إنبي 26 نقطة من 23 مباراة.

13- سيراميكا كليوباترا 26 نقطة من 23 مباراة.

14- الجونة 22 نقطة من 23 مباراة.

15- الاسماعيلي 20 نقطة نقطة من 22 مباراة.

16- المقاولون العرب 20 نقطة من 22 مباراة.

17- إيسترن كومباني 16 نقطة من 23 مباراة.

18- مصر المقاصة 14 نقطة من 23 مباراة.