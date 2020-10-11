ترجيح إقامة الكلاسيكو القادم ظهراً

كشف تقرير صحفي إسباني، الأحد، عن سر إقامة مباراة الكلاسيكو المقبلة بين ريال مدريد وبرشلونة في موعد مبكر.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنه من المنتظر إعلان رابطة الليغا عن الموعد النهائي للكلاسيكو خلال أيام قليلة، ضمن باقي مباريات المرحلة السابعة من الدوري.

وأشارت إلى أن الموعد الأقرب للمباراة أن تقام يوم السبت 24 أكتوبر في الساعة الواحدة ظهراً أو الرابعة عصراً.

وأوضحت أن الأمر الأكيد أن المباراة ستقام في وضح النهار، كي يكون الموعد مناسباً لجمهور الليغا في آسيا.

وقالت أنه بات معتاداً في الليغا إقامة كلاسيكو الدور الأول في موعد مبكر، بينما تقام مواجهة الدور الثاني في وقت الذروة للجمهور الإسباني (ليلاً).

وأضافت أن كلاسيكو الدور الأول الموسم الماضي كان مقرراً إقامته في كامب ناو يوم السبت 26 أكتوبر عند الساعة الواحدة ظهراً، قبل أن يؤجل إلى ديسمبر، بسبب المظاهرات في كتالونيا.