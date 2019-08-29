ترقب كبير لقرعة دوري أبطال أوروبا

تسحب اليوم في موناكو قرعة مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا، ويشكل قطبا العاصمة الإسبانية، ريال وأتلتيكو، إضافة إلى بوروسيا دورتموند، الخطر الأكبر على أبطال الدوريات الست الأعلى تصنيفاً وحاملي لقب دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

ووضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بطلي دوري الأبطال ليفربول ويوروبا ليغ تشيلسي الإنجليزيين في المستوى الأول، إلى جانب أبطال الدوريات المحلية الأعلى تصنيفاً: مانشستر سيتي (إنجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، يوفنتوس (إيطاليا)، باريس سان جيرمان (فرنسا) وزينيت سانت بيترسبيرغ (روسيا).

وبما أن القرعة تجنب أندية من البلد ذاته لبعضها البعض (إضافة إلى الأندية الروسية والأوكرانية بسبب النزاع بين البلدين على شبه جزيرة القرم)، وبوجود أندية مثل العملاق ريال مدريد الذي توج باللقب لثلاثة مواسم متتالية، قبل أن يتربع ليفربول الموسم الماضي على العرش، ومواطنه أتلتيكو وإنتر ميلان الإيطالي المتجدد ومواطنه نابولي وبوروسيا دورتموند وتوتنهام وصيف البطل، في المستويات التالية التي لم تحدد حتى الآن بانتظار نتائج المباريات الثلاث المقررة الأربعاء في إياب الدور الفاصل، هناك إمكانية كبيرة لما يعتبر "مجموعة الموت".

وقد يقع مانشستر سيتي ومدربه جوسيب غوارديولا في المجموعة ذاتها مع ريال أو إنتر، أو أن يتواجه يوفنتوس مع توتنهام أو أتلتيكو مدريد الذي التقاه بطل إيطاليا الموسم الماضي في ثمن النهائي وانتهى لقاء الذهاب بفوز نادي العاصمة 2-0 على أرضه، قبل أن يخسر إياباً بثلاثية نظيفة سجلها النجم كريستيانو رونالدو.

وصنفت الأندية استناداً إلى مجموع النقاط التي جمعتها على مدار الأعوام الخمسة الماضية أو النقاط التي جمعتها الاتحاد المحلية.

وتنضم إلى الأندية الـ 26 التي تأهلت مباشرة إلى دور المجموعات استناداً إلى معيار النقاط المطبق من قبل الاتحاد القاري، ستة أندية خاضت الأدوار التمهيدية، وصولاً إلى الدور الفاصل الذي تأهل عنه الثلاثاء دينامو زاغرب الكرواتي، ريد ستار بلغراد الصربي وأولمبياكوس اليوناني.

وتبقى ثلاث بطاقات تحسم الأربعاء، حيث يتواجه أياكس أمستردام الهولندي الذي وصل إلى نصف نهائي الموسم الماضي، مع أبويل نيقوسيا القبرصي (تعادلا ذهاباً 0-0)، وكلوب بروج البلجيكي مع لاسك لينتس النمساوي (1-0 ذهاباً)، وسلافيا براغ التشيكي مع كلوج الروماني (1-0).

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 17 و18 سبتمبر على أن تكون الجولة السادسة الأخيرة في 10 و11 ديسمبر.

أندية المستوى الأول:

ليفربول الإنجليزي (حامل اللقب)

تشيلسي الإنجليزي (بطل يوروبا ليغ)

برشلونة الإسباني

مانشستر سيتي الإنجليزي

يوفنتوس الإيطالي

بايرن ميونيخ الألماني

باريس سان جيرمان الفرنسي

زينيت سانت بيترسبيرغ الروسي



لأندية الأخرى المتأهلة (ترتيبها وفقاً لتصنيف الاتحاد القاري):

ريال مدريد الإسباني

أتلتيكو مدريد الإسباني

بوروسيا دورتموند الألماني

نابولي الإيطالي

شاختار دونيتسك الأوكراني

توتنهام هوتسبير الإنجليزي

بنفيكا البرتغالي

ليون الفرنسي

باير ليفركوزن الألماني

سالزبورغ النمساوي

أولمبياكوس اليوناني

فالنسيا الإسباني

إنتر ميلان الإيطالي

دينامو زاغرب الكرواتي

لوكوموتيف موسكو الروسي

غينك البلجيكي

غالاتاساراي التركي

لايبتزيغ الألماني

ريد ستار بلغراد الصربي

أتالانتا بيرغامو الإيطالي

ليل الفرنسي

أياكس أمستردام الهولندي

كلوب بروج البلجيكي

سلافيا براغ التشيكي