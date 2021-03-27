تركيا تسحق النرويج وهولندا تفوز على لاتفيا

حقق منتخب تركيا فوزاً كبيراً على مستضيفه النرويجي بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

استطاع أوزان توفان افتتاح التسجيل في الدقيقة 4، وضاعف كاغلار سويونكو النتيجة برأسية في الدقيقة 28، وعاد توفان ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لبلاده في الدقيقة 59.

ضمن المجموعة ذاتها، حقق منتخب هولندا انتصاره الأول، وذلك على ضيفه اللاتفي بهدفين دون رد جاءا عن طريق ستيفان بيرغويس ولوك دي يونغ في الدقيقتين 32 و69.

بهاتين النتيجتين، عزز منتخب تركيا صدارته للمجموعة برصيد 6 نقاط، يليه منتخب الجبل الأسود بالرصيد نفسه، ثم منتخب هولندا ثالثاً بـ 3 نقاط، ثم النرويج بنفس الرصيد.