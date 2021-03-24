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تركيا تصعق هولندا في تصفيات كأس العالم

منشور 24 آذار / مارس 2021 - 07:54
فوز مهم لتركيا
فوز مهم لتركيا

فاجأ منتخب تركيا ضيفه الهولندي وهزمه بأربعة أهداف لاثنين في مستهل مشوار الطرفين في تصفيات المجموعة الأوروبية السابعة المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022. 

افتتح بوراك يلماز التسجيل للأتراك بهدف في الدقيقة 15، قبل أن يكرر اللاعب زيارته للشباك مدوناً هدفه الثاني في الدقيقة 34 من علامة الجزاء.

ووقع هاكان تشالهانوغلو على الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 46، قبل أن يستفيق الطواحين بهدف أول في الدقيقة 75 عن طريق دافي كلاسين.

وبعد مرور دقيقتين فقط، نجحت هولندا في تسجيل الهدف الثاني عن طريق لوك دي يونغ لتقترب من التعادل، لكن 4 دقائق فقط كانت كفيلة لقتل آمالها في العودة بهدف رابع، وثالث ليلماز (هاتريك) من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة.

وفي ضوء النتيجة تصدرت تركيا المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما بقيت هولندا بدون رصيد.

كلمات دالة:منتخب تركيامنتخب هولنداتصفيات كأس العالمكأس العالم 2022

Via SyndiGate.info


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