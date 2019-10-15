تركي آل الشيخ يتنازل عن قضاياه المرفوعة على الأهلي

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية السعودية، عن سحب جميع القضايا التي قام برفعها ضد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب.

وأعلن آل الشيخ في وقتٍ سابق عن اتخاذه إجراءات قانونية ضد مجلس إدارة النادي المصري، لما تعرض له من إساءات ومضايقات وعنصرية ومخالفات مالية وعدم التزام بالعقود وفقاً لما جاء في شكواه.

وقال السعودي: "قررت سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادي الأهلي المصري، دعماً للاستقرار الرياضي ولمكانة مصر وأهلها القريبة من قلبي، وأطلب من الجميع سواء المحامين أو الأشخاص عدم الزج باسمي في أي حوار (محدش يتكلم باسم تركي آل الشيخ... أنا ليا لسان وبعرف أتكلم)، عفا الله عما سلف".

جاء ذلك بعدما خرج آل الشيخ بمقطع فيديو، وجه فيه رسالة إلى الخطيب، متمنياً له الشفاء بعد إصابته بوعكة صحية مؤخراً.

وكان آل الشيخ ضمن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، قبل أن يعلن اعتذاره عنها، قبل أن يدخل في أزمات مع إدارة القلعة الحمراء برئاسة الخطيب.