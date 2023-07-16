تريزيغيه: الكرة الفرنسية لم تمنح ميسي التقدير الذي يستحقه

يرى المهاجم المعتزل دافيد تريزيغيه هداف يوفنتوس وموناكو السابق أن كرة القدم الفرنسية لم تمنح الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي التقدير الذي كان يستحقه.

ورحل "ليو" عن صفوف باريس سان جيرمان مؤخراً بعد موسمين للنسيان قضاهما في العاصمة الفرنسية صوب إنتر ميامي الأميركي.

ماذا قال تريزيغيه عن ميسي والدوري الفرنسي؟

تحدث الهداف السابق في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن" الأميركية، قال فيها: "لم تقدر فرنسا يوماً المواهب، لذلك، لم تفهم الدولة برمتها ميسي.

"كان وصوله للدوري المحلي فرصة لجعل بطولة لا تحظى بشعبية جارفة مسابقة أكثر جاذبية مقارنة بالدوريات في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا، وحتى الدوري الألماني.

"لكن فرنسا لم تقدر يوماً موهبة ليو، أنا و(بيشنتي) ليزارازو، و(كريستوف) دوغاري صنعنا التاريخ (الفوز بكأس العالم 1998)، لكن الفرنسيين انتقدونا حين دافعنا عن ميسي.

"هل نحن مخطؤون في دفاعنا عن الموهبة وسحر كرة القدم؟"