تريزيغيه ثامن مصري يسجل في الدوري الإنجليزي

بعدما نجح المصري محمود حسن (تريزيغيه) المحترف في أستون فيلا بتسجيل هدفه الرسمي الأول في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ارتفع عدد اللاعبين المصريين المسجلين في البطولة إلى 8 لاعبين، عبر كلّ العصور.

ودوّن صاحب الـ 25 عاماً اسمه ضمن قائمة الهدافين كثامن لاعب مصري يهز الشباك في مباراة رسمية، وبات يملك الفرصة خلال الفترة القادمة لتعزيز أهدافه والتقدم لمراكز أفضل في لائحة الهدافين التي يتصدرها حالياً محمد صلاح.

ورفع تريزيغيه عدد الأهداف المصرية في البطولة إلى 104 أهداف، مع العلم أن

بعدما نجح اللاعب المصري محمود حسن (تريزيغيه) المحترف في أستون فيلا الإنكليزي بتسجيل هدفه الرسمي الأول في منافسات البريميرليغ، ارتفع عدد اللاعبين المصريين المسجلين في الدوري الإنكليزي إلى 8 لاعبين، عبر كلّ العصور.

ودوّن تريزيغيه (25 عاماً) اسمه ضمن قائمة الهدافين كثامن لاعب مصري يهزُّ الشباك في مباراة رسمية، وبات يملك الفرصة خلال الفترة المقبلة لتعزيز أهدافه والتقدم لمراكز أفضل في لائحة الهدافين التي يتصدرها حالياً محمد صلاح.

ورفع تريزيغيه عدد الأهداف المصرية في البطولة إلى 104 أهداف، مع العلم أن صلاح نجم ليفربول الحالي وتشلسي سابقاً أحرز حتى اللحظة 61 هدفاً.

ويأتي ميدو في المركز الثاني، إذ سجل 22 هدفاً مع توتنهام وميدلزبره وويغان، ثم عمرو زكي مهاجم ويغان السابق (10 أهداف)، وأحمد المحمدي ظهير هال سيتي وأستون فيلا وسندرلاند سابقاً وأستون فيلا الحالي (5 أهداف).

ويأتي في المركز الخامس أحمد حجازي، مدافع ويست بروميتش آلبيون (هدفان)، ومثله رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي سابقاً (هدفان)، وفي المركز السابع حسام غالي بهدف وحيد.