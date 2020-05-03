تريزيغيه على رادار غالاتاساراي

دخل محمود حسن تريزيغيه مهاجم أستون فيلا اهتمامات غالاتاساراي بعد الأداء الذي قدمه هذا الموسم، بالإضافة إلى أدائه الموسم الماضي مع قاسم باشا في الدوري التركي.

وكلفت ادارة غالاتاساراي وكيل اللاعبين وليام دافيلا بالدخول فى مفاوضات مع الدولي المصري لمعرفة رأيه في العودة إلى الدوري التركي مرة أخرى، بالإضافة إلى مفاوضاته مع أستون فيلا والتعرف على المقابل المادي المطلوب نظير التخلي عنه.

وكان تريزيغيه قد شارك مع أستون فيلا في 24 مباراة ضمن الدوري الإنجليزي قبل توقف النشاط، حيث أحرز 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.