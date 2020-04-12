تريزيغيه يريد البقاء في الدوري الإنجليزي الموسم القادم

تحدثت عدة تقارير عن مستقبل محمود حسن «تريزيغيه» مهاجم أستون فيلا.

ويرغب الدولي المصري بالبقاء في الدوري الإنجليزي الموسم القادم سواء مع فريقه الحالي أو الرحيل لطرف آخر مثل مانشستر يونايتد أو ليفربول أو آرسنال.

وأعلم تريزيغيه مدربه دين سميث برغبته في البقاء مع الفريق حتى لو هبط.

ووضع المصري حلاً آخر إذا لم يستقر في إنجلترا وهو العودة مرة أخرى للدوري التركي من خلال غالاتاساراي الذي وضعه ضمن خياراته الرئيسية في ظل رغبة المدير الفني المخضرم فاتح تيريم في انتداب اللاعب.

وكان تريزيغيه انتقل إلى أستون فيلا مطلع الموسم الحالي قادماً من قاسم باشا في صفقة لم يتم الإعلان عن قيمتها.