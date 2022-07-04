تريزيغيه يغادر أستون فيلا صوب طرابزون سبور

أكد أستون فيلا اليوم الاثنين رحيل النجم الدولي المصري محمود أحمد إبراهيم حسن "تريزيغيه" عن صفوفه صوب طرابزون سبور التركي في صفقة انتقال دائمة.

وقال موقع "بيرمينغهام مايل" البريطاني أن قيمة الانتقال بلغت 4.25 مليون جنيه استرليني.

وشكر النادي الإنجليزي المهاجم المصري على كل ما قدمه منذ قدومه في عام 2019 بتغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.

وخاض اللاعب مع فيلا 64 مباراة في جميع البطولات زار فيها الشباك 9 مرات، كما صنع 5 أهداف أخرى.

وقضى صاحب الـ 27 عاماً فترة من الإعارة في صفوف قاسم باشا واسطنبول باشاكشهير التركيين، مما يمنحه خبرة جيدة قبيل ارتداء قميص فريقه الجديد.

ومثل تريزيغيه منتخب مصر في 56 مباراة دولية حتى الآن سجل خلالها 8 أهداف.