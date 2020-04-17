ترينكاو: فخور بالتعاقد مع برشلونة ومزاملة ميسي

أعرب الشاب فرانسيسكو ترينكاو «20 عاماً» مهاجم سبورتينغ براغا عن شعوره «بالفخر» للتعاقد مع برشلونة، ولأنه يستطيع الآن مزاملة الأسطورة ليونيل ميسي.

ووقع البرتغالي في يناير الماضي على عقد انتقاله للبارسا بداية من الموسم القادم مقابل 31 مليون يورو.

وأشار ترينكاو إلى أن ميسي هو أحد لاعبين يعتبرهما مثله الأعلى، وأن اللاعب الآخر هو مواطنه كريستيانو رونالدو المهاجم السابق لريال مدريد ونجم يوفنتوس حالياً.

وأوضح اللاعب، في مقابلة بثت مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لناديي برشلونة وبراغا عبر الإنترنت: «اللعب بجوار ميسي سيكون مصدر فخر لي، أود بالفعل أن ألتقيه، وأن تتاح لي فرصة التعلم منه، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، سبق لي أن تحدثت إلى (أنتوان) غريزمان (مهاجم برشلونة) الذي بعث لي برسالة ترحيب، إنه ينتظرني بالفعل».

وأكد ترينكاو أنه سيكون مصدر فخر له أن يلعب بجوار كل لاعبي برشلونة، وأن يرتدي قميص هذا النادي العريق، حيث قال: «أود بالفعل ارتداء قميص أفضل نادٍ في العالم، أترقب المشاركة مع هؤلاء اللاعبين العالميين».

وأعرب اللاعب عن أمله في أن يقدم أداءً «ساحراً» على ملعب كامب ناو وأشار: «سأتقدم خطوة بخطوة، سأقدم أدائي الساحر وشبابي لخدمة الفريق، أعتقد أني أستطيع أن أقدم لبرشلونة ما قدمته لبراغا، وأن يستمتع الناس بأدائي.

«أعمل باجتهاد، وأحاول دائما تقديم قصارى جهدي، أتمتع بالقوة الذهنية، أسعى لتسجيل الأهداف وصناعتها، أجيد المواجهات الفردية مع لاعبي المنافس، وأحاول مساعدة الفريق، أعتقد أن أسلوبي يناسب برشلونة بشكل جيد.

«لا أبالي كثيرا بصغر سني. أحاول تأدية عملي والسن لا يهم. إني هنا في براغا منذ 9 سنوات، وتعلمت الكثير كلاعب وكشخص، ولكن أهم ما تعلمته هو أن أعمل دائماً على الدفاع عن أهدافي».

ومن المقرر أن يبدأ ترينكاو مسيرته مع برشلونة في يوليو علماً بأن عقده مع الفريق والذي يمتد إلى 2025 يتضمن شرطاً جزائياً بقيمة 500 مليون يورو.

ويترقب اللاعب حالياً ما ستسفر عنه الأحداث في الأسابيع القليلة القادمة في ظل توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكشف ترينكاو أنه يستغل الفترة الحالية لتعلم اللغة الإسبانية، حيث قال: «أتلقى حصتين أسبوعياً، وذلك بداية من توقيعي العقد في يناير الماضي».

وقال الشاب، عن فترة العزل المنزلي حالياً بسبب الفيروس: «أعيش في منزلي مع والديَّ وشقيقتين، أنا وأفراد العائلة بحال جيدة، أطالب الجميع بالبقاء في منازلهم وأقول لهم أن كل شيء سيكون على ما يرام».