ترينكاو يريد تسجيل المزيد من الأهداف لمساعدة برشلونة

أكد النجم الواعد، فرانسيسكو ترينكاو، أن اللعب في برشلونة ليس أمراً صعباً، مفيداً بأنه من السهل للغاية مزاملة بجوار هذه الحفنة من اللاعبين المميزين.

ترينكاو كان من أبرز اللاعبين الذين ساعدوا البارسا على الفوز ضد ديبورتيفو آلافيس، السبت، بخماسية لهدف، على ملعب كامب ناو ضمن الدوري الإسباني.

وقال البرتغالي الذي سجل ثنائية في مرمى الضيوف في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: “من السهل جداً اللعب في هذا الفريق ومع هؤلاء اللاعبين، سأسعى دوماً لتقديم عملي بأفضل شكل ممكن”.

وأضاف ترينكاو: “يجب أن أستمر في العمل والتحسن لمساعدة الفريق، أنا سعيد جداً بهذا الانتصار.

“حان الوقت بالنسبة لي للاستمرار على نفس النسق ومساعدة الفريق بشكل دائم، سأعمل على تسجيل المزيد من الأهداف لمواصلة الفوز، الآن حققنا سبعة انتصارات على التوالي في الليغا”.

“كانت المباراة صعبة إلى حد ما بعد تسجيلهم الهدف لكننا لم نستسلم، استمرينا بالهجوم وسجل الهدف ومن ثم هدأت الأمور بعد ذلك”.