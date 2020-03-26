تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا في نادي برشلونة

سجل نادي برشلونة أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وفقاً لصحيفة "سبورت" الكتالونية.

وهاتان الإصابتان لرامون كانال، رئيس إدارة الخدمات الطبية بالنادي، وجوسيب أنتوني غيتيريز، رئيس الجهاز الطبي لفريق كرة اليد.

وأوضحت في تقرير أن كانال بات أول حالة تتعرض للإصابة بالفيروس في برشلونة، حيث جاءت نتيجة التحاليل التي خضع لها إيجابية.

وفي الإطار نفسه، تعرض غيتيريز للإصابة بالفيروس، حيث تم نقل مسؤولي بالنادي الكتالوني إلى المستشفى بعدما ظهرت عليهما أعراض كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى خطورة موقف المسؤولين، لا سيما أن كانال يبلغ من العمر 59 عاماً، بينما يكبره غيتيريز بـ5 أعوام.

وتعتبر إسبانيا ثاني أكثر الدول الأوروبية تأثراً بالفيروس بعد إيطاليا منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية نهاية العام الماضي.

وسبق أن أعلن ريال مدريد إصابة أحد لاعبيه في فريق كرة السلة بفيروس كورونا، وأعلن إغلاق النادي وجميع ملحقاته.