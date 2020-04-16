تسريبات جديدة عن أغلى منديل في حياة ميسي

كشف جوسيب ماريا مينجلا، وكيل اللاعبين السابق والمحلل الرياضي، عن تفاصيل جديدة تخص العقد الأول للمهاجم ليونيل ميسي مع برشلونة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" نشرت بعض المقتبسات من كتابه "تسريبات مينجلا" والذي تحدث فيه عن العديد من الكواليس الخاصة بالكرة الإسبانية.

مينجيلا تطرق لبعض التفاصيل التي تخص أول عقد لميسي مع برشلونة، حيث تم توقيعه رفقة والد اللاعب وكارلوس ريكساش المسؤول ببرشلونة ومن جلبه لكتالونيا وقتها.

وأوضح المحلل الإسباني أن العقد الشهير الذي تم كتابته على منديل بأحد المطاعم، في حوزة هوراسيو جاجيولي أحد العاملين السابقين في مكتبه، ويعمل الآن كوكيل لماركو آسينسيو جناح ريال مدريد.

وأشار مينجيلا إلى أن العقد الأصلي تم إيداعه في خزنة أحد البنوك الإسبانية، بعدما رفض العديد من العروض المغرية لبيع هذا المديل، لأن برشلونة فقط هم من يحق له امتلاكه.

وكشف في تسريباته أن هناك نسخة من العقد موجودة في متحف برشلونة، في المنطقة المخصص لميسي مع جوائز الكرة الذهبية الـ 6 وجوائز الحذاء الذهبي الـ 6.

وأشار في نهاية حديثه إلى أنه على برشلونة دفع ثمن النسخة الأصلية من العقد المتواجدة بالبنك، لكن الآن ليس الوقت المناسب للتحدث عن هذه النفقات نظراً للأزمة المالية التي يشهدها النادي بسبب فيروس كورونا.