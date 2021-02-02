تسريبات جديدة لتفاصيل عقد ميسي مع برشلونة

كشفت تقارير إسبانية عن المزيد من التفاصيل التي تخص عقد النجم ليونيل ميسي مع برشلونة.

جاء هذا عبر صحيفة "إل موندو"، التي تستمر في نشر التفاصيل لليوم الثالث على التوالي بعدما سببت الكثير من الجدل في الأيام الأخيرة.

تخص التفاصيل الجديدة حقوق البارسا في عقد ميسي، بعدما كانت الصحيفة قد نشرت تفاصيل العقد المالية التي يحصل عليها النجم الأرجنتيني.

أهم التفاصيل الجديدة هو منع النادي لميسي من ركوب الدراجات النارية أو المائية ومثيلتها من الرياضات التي قد تتسبب في إصابته.

كما تم منع ميسي في العقد من تعاطي أي نوع من أنواع المخدرات أو المنشطات وهو أمر مفهوم، كما تم منعه من المشاركة في المراهنات بالبطولات التي يشارك فيها أي فريق تابع لبرشلونة.

ويجبر العقد النجم الأرجنتيني على الخروج بشكل علني للحديث عن المدير الفني للفريق بشكل إيجابي، وأن مركزه داخل الملعب لا يحدده سوى المدرب فقط.

وأحد البنود التي تخص ميسي هي إمكانية رحيله بشكل مجاني بحال حصول إقليم كتالونيا على الاستقلال في أي وقت.

يذكر أن برشلونة حذر الصحيفة من اتخاذ إجراءات قانونية بحال تسريب العقد، وفي الوقت نفسه قرر ميسي مقاضاة المسؤولين عن ذلك.