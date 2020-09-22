تسريب امتحان اللغة الإيطالية لسواريز والاتهامات تطال يوفنتوس

يبدو أن أزمات النجم لويس سواريز لا تنتهي سواء داخل الملعب أو خارجه، فبعد مشاكله الأخيرة في برشلونة ظهرت مشكلة جديدة بإيطاليا له.

حيث اتهمت السلطات المحلية الهداف الأوروغوياني بالغش في امتحان اللغة الإيطالية المطلوب قبل إصدار جواز السفر الإيطالي، الذي تقدم سواريز للحصول عليه مؤخراً.

وأوضحت السلطات أن إجابات سواريز في الامتحان أظهرت نمطاً متكرراً غير معتاد في ذلك النوع من الاختبارات للحصول على الجنسية.

وقالت السلطات في بيانها: "التحقيقات تظهر أن الامتحان تم الاتفاق عليه مسبقاً وأن النتيجة أيضاً متفق عليها قبل حتى بداية الاختبار، وأن سواريز لديه معرفة بدائية فقط باللغة الإيطالية".

في الوقت نفسه أظهرت تغريدات قديمة نشرتها الموظفة المسؤولة عن الامتحان عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، دعمها ليوفنتوس.

يأتي هذا في الوقت الذي يواجه فيه سواريز أوقاتاً صعبة للغاية في برشلونة، حيث يبحث عن مخرج من النادي الكتالوني قبل غلق سوق الانتقالات.

وكان يوفنتوس قد قرر الانسحاب من المفاوضات مع سواريز لدعم نفسه سريعاً في سوق الانتقالات قبل مرور الوقت.

يذكر أن سواريز في الوقت الحالي قد اتفق مع أتلتيكو مدريد من أجل الانضمام لهم بعد إنهاء تعاقده في برشلونة، لكن إدارة النادي الكتالوني تمانع انتقاله لمنافس مباشر.