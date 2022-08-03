تسريب: برشلونة حاول دفع رشوة لمسؤول في يويفا عام 2020

في تسريب جديد، أكد سايمون كوبر صحفي "فاينانشال تايمز" أن مسؤولاً في برشلونة حاول دفع رشوة لأحد إداريي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بهدف التخفيف من وطأة شروط اللعب المالي النظيف بما يخدم البارسا.

وقال كوبر أن مسؤول النادي الكتالوني الذي تعتقد وسائل إعلامية أنه الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو تناول العشاء مع أحد ممثلي يويفا في فبراير من عام 2020.

ولدى التطرق لموضوع قوانين اللعب المالي النظيف، عبر إداري برشلونة عن إحباطه بسبب ما اعتبره "تساهلاً" من قبل يويفا في التعامل مع ناديي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان تحديداً مقارنة بالبلاوغرانا كونه مضطر للتنافس اقتصادياً مع أندية مدعومة من قبل حكومات.

وسأل مسؤول البارسا وفقاً لكوبر نظيره ممثل يويفا صراحة: "هل هنالك أحد يعمل في قسم قانون اللعب المالي النظيف يمكن دفع مبلغ من المال له."

بدوره، أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه لا علم لديه بهذه الإدعاءات وفقاً لموقع "بارسا يونيفيرسال".

يذكر أن برشلونة برئاسة جوان لابورتا يعاني حالياً من ديون تجاوزت قيمتها المليار يورو بسبب سياسات الإدارات السابقة، وقد عمل النادي على التعامل مع هذه الصعوبات من خلال بيع 25% من حقوقه لـ الـ 25 عاماً المقبلة.