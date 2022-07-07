تسريب رقم قميص هالاند مع مانشستر سيتي

اكتشف مشجعو مانشستر سيتي رقم القميص الذي سيرتديه النجم الدولي النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند مع الفريق الموسم القادم بالخطأ على ما يبدو.

وانتقل المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً من بوروسيا دورتموند إلى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الصيف الجاري في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو.

ووقع النرويجي الشاب على عقدٍ مع السيتيزنز يمتد لخمسة مواسم قادمة سيتقاضى بموجبه 375 ألف جنيه استرليني أسبوعياً وفقاً للصحفي الشهير فابريتسيو رومانو.

وانتشر مقطع فيديو ظهر فيه هالاند وهو يرفع قميص مانشستر سيتي ليكشف عن الرقم الذي سيرتديه.

وسيحمل النرويجي الرقم 9 في الفريق السماوي خلفاً للبرازيلي غابرييل جيزوس الذي رحل بدوره صوب آرسنال.

يذكر أن سيتي سيبيع النجم الآخر رحيم ستيرلينغ الذي بات في طريقه للانتقال إلى تشيلسي.