تسريب قيمة مكافآت هالاند مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم

البوابة – كشف التقارير الصحفية الساعات الماضية عن قيمة مكافآت إيرلينغ هالاند الضخمة في عقده مع نادي مانشستر سيتي بعد أن ينتهي الموسم الحالي 2022-2023.

ولم يحتاج العملاق النرويجي سوى لموسم واحد فقط حتى يفجر موهبته ومهاراته في تسجيل الأهداف في الدوري الإنجليزي عقب انتقاله من بوروسيا دورتموند الصيف الماضي مقابل 51 مليون جنيه إسترليني.

الكشف عن قيمة مكافآت هالاند مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم

استطاع اللاعب صاحب الـ22 عامًا تحطيم الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي بأكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد بعد تسجيله الهدف رقم 35 له مع السيتي أمام وست هام في الجولة 34.

وحل هالاند أيضًا في المركز الثاني في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا للأهداف في إنجلترا خلال موسم واحد ولكن في جميع المسابقات بعد أن سجل 51 هدفًا في 46 مباراة.

وبحسب موقع "Daily Star"، فإن هناك مزاعم بأن النجم النرويجي سيحصل على مكافآة بنهاية الموسم تصل إلى مليون جنيه إسترليني، ولكن فقط في حالة فوز مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، وبدوري أبطال أوروبا.

بالإضافة لما سبق، سيحصل هالاند أيضًا على مكافأة مالية بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني في حالة فوز السيتي على مانشستر يونايتد في نهاي كأس الاتحاد الإنجليزي، كما سيحصل على نفس المبلغ في حال حصوله على الحذاء الذهبي هذا الموسم في البريميرليغ.

بالمجموع، هالاند قد تصل قيمة مكافآته هذا العام إلى 2.7 مليون جنيه إسترليني اذا ما تمكن مانشستر سيتي من الفوز بالثلاثية وفي حال استطاع تحقيق لقب هداف الدوري الإنجليزي، أيضًا قد يحصل على مليون إضافي في حال فاز بالكرة الذهبية.