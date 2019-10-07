تشابي آلونسو مهدد بالسجن 5 أعوام

تعقد محكمة إقليم مدريد اعتباراً من الأربعاء، جلسات محاكمة تشابي ألونسو، لاعب وسط ريال مدريد السابق والمدرب الحالي لناشئي ريال سوسييداد، للاشتباه في ارتكابه ثلاث جرائم بحق الخزانة العامة أعوام 2010 و2011 و2012.

وقالت مصادر قضائية أنه تقرر عقد جلستين يومي الأربعاء والخميس بمجرد أن أعلنت محكمة إقليم مدريد اختصاصها بمباشرة محاكمة ألونسو، الذي تطلب النيابة بمعاقبته بالسجن خمس سنوات وغرامة بقيمة أربعة ملايين يورو.

وكانت المحكمة قد علقت في 22 يناير الماضي المحاكمة للبت في اختصاصها بالنظر في القضية، التي تضم أيضاً متهمين آخرين، هما المستشاران الماليان لآلونسو، اللذان تطالب النيابة بتوقيع نفس العقوبة عليهما.