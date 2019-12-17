تشابي ألونسو: الكلاسيكو متوازن وميسي تغير

أكد تشابي ألونسو نجم ريال مدريد السابق ومدرب الفريق الثاني في ريال سوسييداد حالياً أنه استمتع بمباراة برشلونة وسوسييداد ضمن المرحلة الـ 17 من الدوري الإسباني.

وقال ألونسو: "استمتعت بمباراة برشلونة وسوسييداد كثيراً، كانت مواجهة جميلة وبها الكثير من التنافس، خلال الشوط الأول كان سوسييداد أفضل، لكن الأمور توازنت بعد ذلك".

وتطرق النجم الإسباني السابق للحديث عن مواجهة الكلاسيكو التي ستقام بين الغريمين برشلونة وريال مدريد غداً، فقال: "ريال مدريد في حالة جيدة للغاية لكن اللعب في كامب ناو دوماً ما يكون معقداً، لكنها في النهاية مباراة متوازنة.

"ميسي في مرحلة مختلفة حالياً، أصبح انتقائياً بشكل أكبر ويختار متى يشارك في اللعب، لكن عندما يقرر ذلك يكون حاسماً، راقبته في ذلك اليوم واكتشفت ذلك".

يذكر أن برشلونة سيستضيف ريال مدريد غداً الأربعاء على ملعب كامب ناو في المباراة المؤجلة بينهما منذ أكتوبر الماضي.