تشافي: أتمنى عودة نيمار لبرشلونة رغم صعوبة ذلك

أكد تشافي هيرنانديز، أسطورة برشلونة، أن عودة نيمار دا سيلفا للبارسا سيكون رائعاً رغم صعوبة ذلك.

وأكدت تقارير رغبة برشلونة استعادة البرازيلي هذا الصيف.

وقال تشافي في تصريحات صحفية: "عودة نيمار ستكون رائعة للغاية، لكني أرى أن الأمر لن يكون بهذه السهولة.

"رأينا أموراً لم نتوقعها من قبل في سوق الانتقالات مثل رحيل اللاعب ذاته إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو".

ورأى المدير الفني الحالي للسد أن صاحب الـ 27 عاماً بين الأفضل في العالم وأنه سيقدم الإضافة المطلوبة للنادي الكتالوني بحال التعاقد معه.

وحول اقتراب البلاوغرانا من ضم أنتوان غريزمان من أتلتيكو مدريد، علّق تشافي: "إنه لاعب رائع ونجم عالمي وصنع الفارق مع الروخيبلانكوس ومنتخب فرنسا.

"أعتقد أن الأمر ليس رسمياً بعد لكنه بات قريباً للغاية. صفقة رائعة ومفيدة للفريق".