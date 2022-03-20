تشافي: أرحب بعودة ميسي إلى برشلونة

أكد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أنه يرحب بعودة زميله السابق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان.

وتزامل اللاعبان في صفوف البارسا خلال حقبة الفريق الذهبية.

لكن "ليو" اضطر للرحيل عن ملعب كامب ناو صيف العام الماضي بعد انتهاء عقده ليوقع على عقدٍ مع النادي الفرنسي لمدة موسمين.

ولم تتكلل مسيرة الهداف الأرجنتيني بالنجاح مع الباريسيين حتى الآن، وقد تعرض الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات لصافرات وصيحات استهجان جماهير الفريق الفرنسي عقب الخروج المذل من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد بالذات.

وكشفت تقارير في الأيام الماضية أن ميسي بات يفكر جدياً بالرحيل عن ملعب بارك دي برانس.

وقال تشافي عن زميله السابق: "إنه أفضل لاعب في التاريخ، وسيكون مرحباً به في برشلونة دائماً.

"طالما أنا مدرب فلا يهم إذا ما أراد العودة هنا يوماً ما، أعتقد أننا مدينون له بالكثير.

"لديه عقد مع باريس سان جيرمان ولا نستطيع الحديث عن هذا الأمر، وما إذا كان يريد القدوم هنا كل يوم حتى يحضر الجلسات التدريبية ويتحدث إلى المدرب، ما قدمه لنا لا يقدر بثمن."