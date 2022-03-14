تشافي: أوباميانغ هدية سقطت على برشلونة من السماء

شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على الدور الكبير الذي لعبه النجم الغابوني المخضرم بيير إيميريك أوباميانغ منذ وصوله إلى الفريق في يناير المنصرم.

ونجح المهاجم البالغ من العمر 32 عاماً في تسجيل 6 أهداف خلال 9 مباريات مع البارسا في جميع البطولات حتى الآن.

وبعد الفوز على أوساسونا أمس الأحد برباعية دون رد في الدوري الإسباني، قال المدرب الشاب: "أوباميانغ هدية نزلت علينا من السماء.

"الأمر لا يتعلق بتسجيل الأهداف فحسب، وإنما بكيفية تدربه واحترافيته الكبيرة، إنه مثال يحتذى به لبقية اللاعبين."

ومنذ وصوله في صفقة انتقال حر بعد إنهاء عقده مع آرسنال بالتراضي، لعب الهداف الغابوني دوراً رئيسياً في قيادة برشلونة لاحتلال المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإسباني.