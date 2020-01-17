تشافي: الوقت غير مناسب لتدريب برشلونة

أكد تشافي هيرنانديز المدرب الحالي لفريق السد خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق نهائي كأس قطر الذي سيجمع السد مع الدحيل حول حقيقة تلقيه عرض تدريب برشلونة.

وقال الإسباني: "نعم تلقيت في خلال الفترة الماضية عرضاً رسمياً لتدريب برشلونة، حيث تواجد في الدوحة كل من المدير الرياضي إيريك أبيدال ومساعده أوسكار غراو للتفاوض معي حول العرض، لكني لم أوافق لأني رأيت أنه من المبكر تدريب برشلونة في الوقت الحالي، لكني أشكرهم على هذه الثقة الكبيرة.

"طبعا حلمي تدريب برشلونة ولقد قلت ذلك مراراً ولكني أعتقد أن الوقت غير مناسب على الإطلاق، أحب المدرب الحالي كيكي سيتين وأتمنى له التوفيق. احترم برشلونة ولكن علي أيضاً أن احترم عقدي مع السد.

"أول من علم بخبر عرض برشلونة هم عائلتي ثم لاعبو السد حيث خاطبتهم وأكدت لهم البقاء معهم حتى نهاية الموسم، خلال الفترة الماضية لم أكن في كامل التركيز وبعد حسم القرار أصبحت أكثر تركيزاً مع فريقي الحالي لغاية نهاية عقدي".