تشافي: الوقت لم يحن بعد لتدريب برشلونة

أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني الحالي للسد، أنه ما زال بحاجة للمزيد من الوقت، من أجل تدريب برشلونة.

وقال الأسطورة الإسبانية في تصريحات صحفية: «في يناير لم يكن الوقت مناسباً للإشراف على برشلونة، أجريت محادثات مع (إيريك) أبيدال لكن الوقت لم يكن مناسباً. نعم حلمي تدريب برشلونة وأريد ذلك يوماً ما، احتجت المزيد من الخبرة لتدريب برشلونة».

وبسؤاله عن إمكانية مشاركة ليونيل ميسي في مونديال قطر 2022، أجاب: «سيخوض كأس العالم في قطر بكل تأكيد.

«ما زال أمام ميسي من خمس إلى سبع سنوات، إنه يهتم بنفسه وسيتمكن من الاستمرار حتى سن الـ 39 حسب رأيي».

وحول عودة نيمار للبارسا، قال تشافي: «إنه من أفضل اللاعبين في العالم، أتمنى أن يعود ببرشلونة لأنه سيحدث فرقاً، شاركت معه غرفة الملابس ولديه شخصية إيجابية، سيكون تعاقداً استثنائياً لو عاد».