تشافي: برشلونة بيت ميسي لكن دعوه بسلام في باريس

رفض الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الانسياق وراء التقارير التي ربطت الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان بعودة محتملة إلى ملعب سبوتيفاي كامب ناو.

ورحل "ليو" عن البارسا في صيف عام 2021 بعد انتهاء عقده، ووقع سريعاً على اتفاق لموسمين مع النادي الفرنسي.

ومع دخول الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات العام الأخير من عقده الجاري، بدأ الحديث يدور عبر وسائل الإعلام عن إمكانية إعادة اللاعب إلى صفوف الفريق الذي ساهم في نقله إلى النجومية.

ماذا قال تشافي عن عودة ميسي المحتملة إلى برشلونة؟

ورد تشافي على هذه الشائعات في تصريحات نقلها موقع "جول" العالمي: "لنرى ما سيحصل مع ليو، الوقت غير مناسب الآن، تعلمون الحب الذي أكنه له، إنه صديقي، وأتمنى له دائماً الأفضل.

"برشلونة هو بيته، لكننا لن نساعده بالحديث عن مستقبله الآن، دعونا نتركه بسلام حتى يستمتع بوقته في باريس، نتمنى له الأفضل."