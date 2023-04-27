تشافي: برشلونة خسر أمام رايو لهذه الأسباب

البوابة - يرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أن أي مباراة قادمة للفريق خارج ملعبه أشبه بـ "الحرب" وذلك في تصريحات أدلى بها بعد السقوط المفاجىء أمام رايو فايكانو بهدف لاثنين أمس الأربعاء في الدوري الإسباني.

وتعرض البارسا لخسارة غير متوقعة بعد أيام من فوزه المهم على أتلتيكو مدريد.

ومع أن الفريق الكتالوني على أعتاب اقتناص لقب الليغا كونه يبتعد بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد ثاني الترتيب، إلا أن المدير الفني الشاب كان يمني النفس في توسيع الفارق إلى 14 نقطة حتى يقترب أكثر من حصد لقب البطولة.

تشافي يكشف أسباب خسارة برشلونة

تحدث المدرب في تصريحات إعلامية نقلها موقع "90min" عن الخسارة فقال: "إنه سقوط محبط، لقد فشلنا، كانت فرصة سانحة أمامنا لتوسيع الفارق.

"افتقرنا للشدة والإيقاع المناسب أمام رايو، ولا يمكننا اللعب بهذا الشكل مستقبلاً.

"لم ينته الموسم بعد، هذه هي المشكلة، اللقب لم يُحسم، لم نرتق لمستوى الحدث مقارنة برايو الذي قدم لاعبوه المطلوب منهم."