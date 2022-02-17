تشافي: برشلونة ليس مرشحاً رئيسياً للفوز بالدوري الأوروبي

يرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أن مواجهة فريقه المرتقبة أمام نابولي في الدوري الأوروبي من عيار مواجهات القمة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويقام لقاء ذهاب دور خروج المغلوب بين الفريقين اليوم على أرضية ملعب كامب ناو.

وقال المدير الفني الإسباني الشاب في مؤتمر صحفي قبل اللقاء: "نابولي من فرق دوري الأبطال، كان بالإمكان رؤية مثل هذه المواجهة في التشامبيونز ليغ، لديهم فريق ممتاز، لكنهم يخوضون المباراة دون ماتيو بوليتانو وهيرفينغ لوزانو وهما لاعبان ممتازان.

"لا أقول أننا الطرف المفضل في هذا اللقاء.

"سنواجه خصماً صعباً، وإشبيلية الذي يشارك في البطولة أيضاً لديه خبرة أكثر منا، نحن من المرشحين لكننا لسنا المفضلين للظفر باللقب."