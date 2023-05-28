تشافي: برشلونة مطالب بالتعاقد مع بديل لبوسكيتس

اعترف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بضرورة التعاقد مع لاعب يستطيع تعبئة الفراغ الذي سيخلفه رحيل النجم المخضرم سيرجيو بوسكيتس.

وستصل مغامرة لاعب خط الوسط البالغ من العمر 34 عاماً مع البارسا بطل الدوري الإسباني إلى نهايتها بحلول الصيف المقبل.

ماذا قال مدرب برشلونة عن تعويض بوسكيتس ؟

أكد تشافي في تصريحات إعلامية نقلها موقع "ترايبل فوتبول": "نبحث عن بديل مناسب يستطيع تعويض بوسكيتس، نلتزم بقوانين اللعب المالي النظيف.

"يجب أن يكون البديل لاعباً حاسماً، وقوياً يستطيع الفوز في المواجهات الفردية، وأن يتمتع بالمهارات الفنية."

يذكر أن بوسكيتس خاض مع البارسا 721 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها 18 هدفاً، وصنع 45 هدف آخر.

وفاز اللاعب مع الفريق الكتالوني بالعديد من البطولات أبرزها دوري أبطال أوروبا 3 مرات وكأس العالم للأندية 3 مرات، والدوري الإسباني 9 مرات وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات.