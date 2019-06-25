تشافي: حلمي العودة إلى برشلونة كمدرب

حدد تشافي هيرنانديز، أسطورة برشلونة، والمدير الفني للسد الأحد، هدفه خلال الفترة المقبلة.

وقال الإسباني في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو» الكتالونية أن حلمه هو العودة إلى برشلونة كمدرب.

ورحل صانع الألعاب السابق عن البارسا منذ 4 مواسم، عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، عام 2015، ليلتحق بالسد في قطر.

واعتزل تشافي بقميص السد مؤخراً، ليتولى الإدارة الفنية للفريق القطري، خلفاً لجوزفالدو فيريرا.

ويتولى إيرنيستو فالفيردي منصب المدير الفني لبرشلونة حالياً، حيث قضى موسمين في النادي الكتالوني، وفي طريقه لبداية الموسم الثالث.