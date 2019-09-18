تشافي: صلاح وستيرلينغ هما ميسي ورونالدو الجيل الجديد

أشاد الأسطورة تشافي هيرنانديز قائد برشلونة السابق والمدير الفني الحالي للسد بكلٍ من رحيم ستيرلينغ ومحمد صلاح وبما يقدمانه مؤخراً.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها قائد البارسا السابق ونقلتها صحيفة "دايلي ميرور" البريطانية، وأكد خلالها أنهما ومعهما كل من نيمار وكيليان مبابي يمكنهم أن يصبحوا الأفضل في العالم ليخلفا ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو مستقبلاً.

وقال تشافي: "ميسي هو الأفضل على الإطلاق بالنسبة لي حتى أكثر من رونالدو وبالرغم من أن كلاهما لا يزالا في الملاعب حتى الآن ويقدمان مستويات عالية لكن سيأتي اليوم الذي يحل أحدهم محلهما وذلك اليوم ليس بعيداً.

"انظروا للشباب الذين يمكنهم أن يصبحوا الأفضل في العالم هناك نيمار ومبابي وصلاح وبكل تأكيد ستيرلينغ الذي أراه يربح هذا السباق في يوماً ما.

"لطالما كان ستيرلينغ لاعباً جيداً وخطيراً، وتحت يد بيب غوارديولا أصبح من الأفضل في العالم ولا يزال عمره صغيراً ويمكنه أن يتحسن".

يذكر أن ستيرلينغ قدم مستويات مميزة مؤخراً وساهم في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي مرتين متتاليين في آخر موسمين.