تشافي عن هالاند: لم أر لاعباً يقول لا لـ برشلونة

أشعل تشافي هيرنانديز الشائعات التي تربط النجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند بانتقال محتمل إلى برشلونة.

وكشفت تقارير خلال الأيام الماضية بأن مدرب البارسا اجتمع بالهداف اليافع، وهو أمر أكده جوان لابورتا رئيس النادي، رغم أنه شدد على أن اللقاء لم يكن ينطوي على أي مفاوضات وأنه لم يحصل باسم برشلونة.

وقال المدير الفني قبل مواجهة فريقه أمام غالاتاساراي في الدوري الأوروبي حين سئل عن المهاجم النرويجي: "لم يسبق أن مر علي لاعب يقول لا لبرشلونة."

ويعد هالاند هدفاً للعديد من العمالقة في القارة العجوز وعلى رأسها مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وريال مدريد ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ ويوفنتوس وتشيلسي.

وسيكون صاحب الـ 21 عاماً متوفراً خلال الصيف مقابل 75 مليون يورو وهي قيمة تحريره من عقده الحالي مع بوروسيا دورتموند.